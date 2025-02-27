Приготувати фокачу вдома доволі легко, а її аромат точно заповнить все довкілля. Домашній хліб плюс італійська витонченість точно вартують ваших зусиль, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Володимира Ярославського.

Читайте також Українці їх також обожнюють: улюблені страви новообраного канцлера Німеччини

Рецепт фокачі

Час: 2 години

2 години Порцій: 1

Інгредієнти:

– 500 грамів хлібного борошна;

– 100 грамів цільнозернового борошна;

– 500 – 525 грамів води;

– 40 грамів меду;

– 15 – 20 грамів свіжих дріжджів;

– 30 + 30 грамів олії;

– 10 + 3 грамів солі;

– оливки, томати, розмарин.

Приготування:

У ледь теплій воді розчиніть свіжі дріжджі та мед, дайте трохи часу для активації дріжджів – 15 хвилин. Додайте 30 грамів оливкової олії, усе борошно та сіль, швидко замісіть досить рідке тісто. Ретельно все розмішайте. Накрийте щільно рушником чи плівкою. Кожні 30 – 40 хвилин складайте тісто: мокрими руками витягуйте один край тіста й складайте його наверх, і так із 4-х сторін. Повторюйте цей процес 3 – 4 рази. Коли тісто збільшиться, стане гладким, красивим і трохи тягучим, підготуйте деко, застеліть його пергаментом та змастіть олією. Викладіть тісто на деко, трохи розтягуючи його по формі, накрийте деком і дайте добре підійти – приблизно 1- – 1,5 години. Вилийте другу частину олії на тісто. Обережно зробіть заглиблення розкритими пальцями, одночасно розправляючи тісто по всій формі. Додайте оливки, томати, розмарин і посипте сіллю. Поставте у попередньо нагріту духовку до 180 градусів (верх-низ) і випікайте близько 40 – 45 хвилин. Тісто з високим рівнем гідратації, тому бажано перевірити температуру всередині – готове тісто має бути 100 градусів (як і хліб).

Смачного!

Просто як чизкейк: ніжна запіканка за 20 хвилин.