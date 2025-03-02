Этот салат готовится быстро и без лишних усилий. Достаточно всего нескольких минут – и на столе появится замечательная закуска или легкий ужин, информирует 24 Канал со ссылкой на beszamel. А главное – не забудьте о соусе, потому что именно он делает это блюдо незабываемым.

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Рецепт средиземноморского салата

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов смеси салатов;

– 200 граммов помидоров черри;

– 120 граммов сыра моцарелла;

– 100 граммов оливок.

Соус:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– пол чайной ложки прованских трав;

– соль – по вкусу;

– перец – по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте соус: смешайте оливковое масло с лимонным соком. Добавьте прованские травы, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте и отставьте. Разложите листья салата в миску или на блюдо. Добавьте разрезанные пополам помидоры черри, оливки и моцареллу. Полейте салат заправкой и оставьте на несколько минут. Подавайте с хрустящими цельнозерновыми гренками.

Приятного аппетита!

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