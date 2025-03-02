Этот салат готовится быстро и без лишних усилий. Достаточно всего нескольких минут – и на столе появится замечательная закуска или легкий ужин, информирует 24 Канал со ссылкой на beszamel. А главное – не забудьте о соусе, потому что именно он делает это блюдо незабываемым.
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Рецепт средиземноморского салата
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов смеси салатов;
– 200 граммов помидоров черри;
– 120 граммов сыра моцарелла;
– 100 граммов оливок.
Соус:
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– пол чайной ложки прованских трав;
– соль – по вкусу;
– перец – по вкусу.
Приготовление:
- Приготовьте соус: смешайте оливковое масло с лимонным соком. Добавьте прованские травы, посолите и поперчите по вкусу.
- Тщательно перемешайте и отставьте.
- Разложите листья салата в миску или на блюдо. Добавьте разрезанные пополам помидоры черри, оливки и моцареллу. Полейте салат заправкой и оставьте на несколько минут.
- Подавайте с хрустящими цельнозерновыми гренками.
Приятного аппетита!
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