Цей салат готується швидко й без зайвих зусиль. Достатньо лише кількох хвилин – і на столі з’явиться чудова закуска або легка вечеря, інформує 24 Канал з посиланням на beszamel. А головне – не забудьте про соус, бо саме він робить цю страву незабутньою.

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Рецепт середземноморського салату

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів суміші салатів;

– 200 грамів помідорів черрі;

– 120 грамів сиру моцарела;

– 100 грамів оливок.

Соус:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– пів чайної ложки прованських трав;

– сіль – до смаку;

– перець – до смаку.

Приготування:

Приготуйте соус: змішайте оливкову олію з лимонним соком. Додайте прованські трави, посоліть та поперчіть до смаку. Ретельно перемішайте й відставте. Розкладіть листя салату в миску або на блюдо. Додайте розрізані навпіл помідори чері, оливки та моцарелу. Полийте салат заправкою й залиште на кілька хвилин. Подавайте з хрусткими цільнозерновими грінками.

Смачного!

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