Цей салат готується швидко й без зайвих зусиль. Достатньо лише кількох хвилин – і на столі з’явиться чудова закуска або легка вечеря, інформує 24 Канал з посиланням на beszamel. А головне – не забудьте про соус, бо саме він робить цю страву незабутньою.
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Рецепт середземноморського салату
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 200 грамів суміші салатів;
– 200 грамів помідорів черрі;
– 120 грамів сиру моцарела;
– 100 грамів оливок.
Соус:
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– пів чайної ложки прованських трав;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку.
Приготування:
- Приготуйте соус: змішайте оливкову олію з лимонним соком. Додайте прованські трави, посоліть та поперчіть до смаку.
- Ретельно перемішайте й відставте.
- Розкладіть листя салату в миску або на блюдо. Додайте розрізані навпіл помідори чері, оливки та моцарелу. Полийте салат заправкою й залиште на кілька хвилин.
- Подавайте з хрусткими цільнозерновими грінками.
Смачного!
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