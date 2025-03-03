Кожна господиня повинна мати рецепт тіста для пельменів, працювати з яким буде приємно, а результат прогнозовано буде найкращим. 24 Канал пропонує наступного разу готувати пельмені з рецептом тіста від УНІАН.

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Рецепт тіста на пельмені

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 280 грамів борошна;

– 90 мілілітрів молока;

– 90 мілілітрів води;

– 2 столові ложки соняшникової або оливкової олії;

– 1/2 чайної ложки солі.

Приготування:

Змішайте молоко з водою і підігрійте до закипання. Просійте борошно і додайте сіль. Зробіть у борошні поглиблення, влийте олію, гарячу молочну суміш і швидко перемішайте. Потім вимішуйте руками, доки не утвориться однорідне еластичне тісто. Накрийте його, щоб не обвітрилося, і залиште відпочити. Розкачайте тісто у вузький рулет, наріжте на шматочки і розкачайте їх у кружечки. Після цього можна ліпити пельмені. При повторному розкачуванні тісто буде гумовим і тугим на дотик, тому важливо залишити його відпочити після замісу.

Смачного!

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