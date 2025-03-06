Щоб борщ вийшов ідеальним, важливо правильно приготувати буряк, обрати якісні інгредієнти та дати йому час настоятися, повідомляє 24 Канал. Головне правило незмінне – борщ повинен бути наваристим, ароматним і таким, щоб хотілося ще одну порцію.

Цікаво То ось як це працює: навіщо ставити тісто у холодильник

Секрет приготування ідеального борщу

Головний секрет насиченого кольору борщу – це, безумовно, буряк. Але часто під час варіння він тьмяніє і втрачає свою яскравість. Щоб цього не сталося, краще запікати буряк у духовці: загорнути його у фольгу, потримати при високій температурі до м’якості, а потім натерти і додати в борщ. Так колір залишиться насиченим, а смак – більш виразним. Ще один спосіб зберегти червоний відтінок – додати трохи кислоти. Найпростіше використати чайну ложку оцту або лимонного соку, які закріплюють колір і роблять його яскравішим.

Важливий фактор – навіть час, коли борщ вживати. Недаремно наші мами та бабусі стверджували, що борщ найкраще смакує на наступний день, коли "вистоїться". Тепер це підтверджують навіть науковці.

Борщ складається з багатьох інгредієнтів, і вони руйнуються термічно, коли ми їх варимо, виділяючи молекули смаку. Але це руйнування не завершується після того, як ми знімаємо борщ з плити. Після того ці смакові молекули просто вже не вилітають, а залишаються під кришкою. З часом їх стає набагато більше, тому на другий день борщ і стає смачнішим та ароматнішим! – зазначає біохімік Гліб Репіч.

Рецепт борщу

Час: 2 години

2 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм яловичини;

– 250 грамів буряку;

– 1 цибулина;

– 1 морква;

– 300 грамів картоплі;

– 200 грамів томатів;

– 20 грамів цукру;

– 40 грамів смальцю;

– 3 зубчики часнику;

– 1 лавровий лист;

– 30 грамів борошна;

– сіль, перець, петрушка до смаку.

Приготування:

Яловичину помийте, залийте холодною водою. Бульйон доведіть до кипіння, зніміть піну, посоліть і варіть годину. Помийте, почистьте та наріжте соломкою буряки. Покладіть на пательню, додайте бульйон і тушкуйте 10 – 15 хвилин. Моркву і цибулю почистьте, наріжте дрібним кубиком і додайте до буряка разом зі смальцем та томатом. Перемішайте і тушкуйте ще 10 хвилин. Картоплю почистьте, помийте, наріжте кубиками й покладіть у бульйон. Варіть 15 хвилин, після чого додайте томатну засмажку, борошно, лавровий лист, цукор, сіль і перець. Перемішайте і прокип'ятіть. Додайте подрібнену петрушку, розтовчений часник і вимкніть вогонь.

Все вирішить один інгредієнт: як зробити ідеальне тісто на вареники чи пельменів.