Щоб борщ вийшов ідеальним, важливо правильно приготувати буряк, обрати якісні інгредієнти та дати йому час настоятися, повідомляє 24 Канал. Головне правило незмінне – борщ повинен бути наваристим, ароматним і таким, щоб хотілося ще одну порцію.
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Секрет приготування ідеального борщу
Головний секрет насиченого кольору борщу – це, безумовно, буряк. Але часто під час варіння він тьмяніє і втрачає свою яскравість. Щоб цього не сталося, краще запікати буряк у духовці: загорнути його у фольгу, потримати при високій температурі до м’якості, а потім натерти і додати в борщ. Так колір залишиться насиченим, а смак – більш виразним. Ще один спосіб зберегти червоний відтінок – додати трохи кислоти. Найпростіше використати чайну ложку оцту або лимонного соку, які закріплюють колір і роблять його яскравішим.
Важливий фактор – навіть час, коли борщ вживати. Недаремно наші мами та бабусі стверджували, що борщ найкраще смакує на наступний день, коли "вистоїться". Тепер це підтверджують навіть науковці.
Борщ складається з багатьох інгредієнтів, і вони руйнуються термічно, коли ми їх варимо, виділяючи молекули смаку. Але це руйнування не завершується після того, як ми знімаємо борщ з плити. Після того ці смакові молекули просто вже не вилітають, а залишаються під кришкою. З часом їх стає набагато більше, тому на другий день борщ і стає смачнішим та ароматнішим! – зазначає біохімік Гліб Репіч.
Рецепт борщу
- Час: 2 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм яловичини;
– 250 грамів буряку;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 300 грамів картоплі;
– 200 грамів томатів;
– 20 грамів цукру;
– 40 грамів смальцю;
– 3 зубчики часнику;
– 1 лавровий лист;
– 30 грамів борошна;
– сіль, перець, петрушка до смаку.
Приготування:
- Яловичину помийте, залийте холодною водою.
- Бульйон доведіть до кипіння, зніміть піну, посоліть і варіть годину.
- Помийте, почистьте та наріжте соломкою буряки. Покладіть на пательню, додайте бульйон і тушкуйте 10 – 15 хвилин.
- Моркву і цибулю почистьте, наріжте дрібним кубиком і додайте до буряка разом зі смальцем та томатом.
- Перемішайте і тушкуйте ще 10 хвилин.
- Картоплю почистьте, помийте, наріжте кубиками й покладіть у бульйон.
- Варіть 15 хвилин, після чого додайте томатну засмажку, борошно, лавровий лист, цукор, сіль і перець.
- Перемішайте і прокип'ятіть.
- Додайте подрібнену петрушку, розтовчений часник і вимкніть вогонь.
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