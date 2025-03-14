Сделать ее совсем не сложно – понадобится только мясо, специи и немного времени. К тому же вы сами контролируете составляющие и "подгоняете" колбасу на ваш вкус, информирует 24 Канал со ссылкой на "Добрые новости". Ее можно запечь в духовке или закоптить для более насыщенного аромата.

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Рецепт домашней колбасы

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1 килограмм свинины;
– 1 килограмм говядины;
– 300 граммов сала;
– 2 чайные ложки соли;
– 1 чайная ложка черного молотого перца;
– 2 чайные ложки кориандра;
– 0,5 литра воды.

Приготовление:

  1. Половину фарша пропустите через мясорубку, другую половину мелко порежьте.
  2. Сало также пропустите через мясорубку.
  3. Смешайте мясо, сало и специи.
  4. Хорошо вымесите и поставьте в холодильник на ночь.
  5. Выньте массу из холодильника и добавьте ледяную воду.
  6. Сформируйте колбаски с помощью мясорубки.
  7. Колбаски можно коптить или запекать – выбирайте способ приготовления по вкусу.
  8. Для запекания в духовке разогрейте ее до 180 градусов. Выложите колбаски на противень, застеленный пергаментом, или на решетку, подставив под нее форму для стекания жира. Запекайте примерно 40 – 50 минут.
  9. Для копчения колбасок хорошо разогрейте коптильню.
  10. Коптите сначала на слабом жаре, пока колбаски не приобретут красивый золотисто-коричневый цвет.
  11. Затем сделайте огонь немного сильнее и держите еще некоторое время, пока они не станут полностью готовыми.

Приятного аппетита!

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