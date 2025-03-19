Найкраще у ньому – він готується швидко й без зайвих зусиль, інформує 24 Канал з посиланням на fajne gotowanie. Такий салат чудово підійде до будь-якої страви або стане легким самостійним перекусом чи додатком до ланч-боксу.
Цікаво Для сніданку чи смачного перекусу: легендарний форшмак по-одеськи – простий шедевр
Рецепт салату з пекінської капусти
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів пекінської капусти;
– 30 грамів свіжого кропу;
– 30 грамів зеленої цибулі;
– 200 грамів броколі;
– 200 грамів огірка;
– 200 грамів яблука;
– 200 грамів болгарського перцю;
– 100 мілілітрів оливкової олії;
– сіль – до смаку;
– перець – до смаку;
– часник – до смаку;
– цукор – до смаку;
– яблучний оцет – до смаку.
Приготування:
- Розділіть броколі на невеликі суцвіття та відваріть.
- Нашаткуйте пекінську капусту.
- Очистьте перець від насіння й поріжте кубиками.
- Подрібніть кріп і цибулю.
- Очистьте яблуко від шкірки й наріжте кубиками.
- Складіть усі інгредієнти в миску, всипте сіль, перець і цукор, влийте оцет, додайте продавлений часник і перемішайте.
Вони дуже смачна: як приготувати шпажки з куркою.