Ця закуска ніколи не втрачає актуальності та пройшла перевірку безліччю свят. Головне – вдало приготувати м'ясо, розповідає 24 Канал з посиланням на Mashed.
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Шпажки з куркою, помідорами та моцарелою
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів курячого філе;
– помідори черрі;
– моцарела;
– базилік.
Приготування:
- Курочку нарізаємо невеликими порційними шматочками.
- Спочатку обмажуємо на великому вогні, щоб утворилася скоринка.
- Зменшуємо вогонь та продовжуємо готувати, додаємо спеції.
- Наприкінці приготування додаємо трішки бальзамічного оцту та цукор, щоб м'ясо карамелізувалося.
- Нанизуємо по шматочку м'яса на шпажки, потім додаємо помідори, сир та базилік.
Смачного!
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