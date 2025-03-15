Знаменита львівська кулінарка пані Стефа поділилася рецептом чудової сирної намазки, яку їй довелося скуштувати у Стамбулі. Вона вдосконалила рецепт додаванням хрону, але якщо ви не надто полюбляєте його смак – сміливо можете викреслювати його зі списку інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на "Пані Стефа".
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Рецепт турецької намазки
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів коров'ячого сиру;
– ложка сметани;
– 1 натертий зі шкіркою огірок;
– ложка тертого хрону;
– чайна ложечка сухої м'яти.
Приготування:
- Сир перебиваємо у блендері, щоб маса була однорідною.
- Потім додаємо решту інгредієнтів та ще раз добре перебиваємо.
- За бажанням можна додати до намазки солодку паприку або кмин. Також гарний смак подарує діжонська гірчиця.
- Подаємо з улюбленим хлібом.
Смачного!
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