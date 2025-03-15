Знаменита львівська кулінарка пані Стефа поділилася рецептом чудової сирної намазки, яку їй довелося скуштувати у Стамбулі. Вона вдосконалила рецепт додаванням хрону, але якщо ви не надто полюбляєте його смак – сміливо можете викреслювати його зі списку інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на "Пані Стефа".

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Рецепт турецької намазки

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів коров'ячого сиру;

– ложка сметани;

– 1 натертий зі шкіркою огірок;

– ложка тертого хрону;

– чайна ложечка сухої м'яти.

Приготування:

Сир перебиваємо у блендері, щоб маса була однорідною. Потім додаємо решту інгредієнтів та ще раз добре перебиваємо. За бажанням можна додати до намазки солодку паприку або кмин. Також гарний смак подарує діжонська гірчиця. Подаємо з улюбленим хлібом.

Смачного!

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