Правильне варіння, контраст температур і маленькі трюки – як-от використання ложки чи струшування в банці – допоможуть очистити яйця швидко та без зайвих зусиль, повідомляє 24 Канал. Головне – знати, з чого почати і які інгредієнти додати у воду під час варіння.

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Чому інколи яйця важко чистити

Є кілька причин, чому яйця можуть погано очищатися. Одна з найважливіших – їхня свіжість. Всупереч поширеній думці, чим старіше яйце, тим менше шкарлупа прилипає до білка, що полегшує його очищення.

Мембрана, яка розташована між білком і шкарлупою, містить багато кератину. Свіжі яйця, які мають нижчий pH і є більш кислими, ніж старі, важче очистити. Однак у міру виходу вуглекислого газу та підвищення pH кератин слабшає, що полегшує відділення шкарлупи.

Як швидко очистити яйця

Яйця повинні бути кімнатної температури. Якщо ви зберігаєте їх у холодильнику, дайте їм розігрітися протягом години. Якщо часу немає, покладіть яйця в теплу воду – це допоможе уникнути їхнього розтріскування в киплячій воді.

Потім помістіть яйця в каструлю, залийте холодною водою та додайте столову ложку солі. Пам'ятайте – кожне яйце повинно торкатися дна і бути нижче рівня води.

З відварених яєць злийте трохи окропу й одразу додайте холодну воду. Повторюйте цю операцію, поки вода повністю не охолоне – так ви "загартуєте" яйця. Потім струсіть всю каструлю (зі злитою водою) або окремі яйця, щоб шкарлупа тріснула. Залийте холодною водою й трохи зачекайте.

Також допоможе маленька ложка. Просто постукайте нею по яйцю, а потім просуньте під шкарлупу. Провівши ложкою по яйцю, ви знімете шкарлупу практично цілим шматком.

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