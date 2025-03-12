Картопля, цибуля, борошно і яйце – неодмінні атрибути класичних дерунів. Звісно, можна експериментувати з начинками, але класика завжди буде фаворитом, розповідає 24 Канал з посиланням на "Апостроф".
До теми Не треба відмовлятися від улюблених страв: рецепт смачних пісних дерунів
Класичний рецепт дерунів
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– кілограм картоплі;
– 2 столові ложки борошна;
– 1 яйце;
– сіль та перець до смаку;
– олія для смаження.
Приготування:
- Ретельно вимийте картоплю під проточною водою, очистьте її від шкірки та подрібніть на дрібній тертці. Зайвий сік потрібно відтиснути, але не повністю – залиште трохи рідини.
- Цибулю очистьте від лушпиння і також натріть на дрібній тертці. Перекладіть отриману цибульну масу до тертої картоплі.
- Додайте до отриманої маси яйце, борошно та дрібку солі. Перемішайте все до однорідної консистенції.
- Розігрійте сковороду, налийте на неї рафіновану олію, і ложкою викладайте суміш, формуючи деруни. Смажте їх на помірному вогні до золотистого кольору – приблизно по 2 – 3 хвилини з кожного боку.
Смачного!
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