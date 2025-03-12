Картофель, лук, мука и яйцо – непременные атрибуты классических дерунов. Конечно, можно экспериментировать с начинками, но классика всегда будет фаворитом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Апостроф".

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Классический рецепт дерунов

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– килограмм картофеля;

– 2 столовые ложки муки;

– 1 яйцо;

– соль и перец по вкусу;

– масло для жарки.

Приготовление:

Тщательно вымойте картофель под проточной водой, очистите его от кожуры и измельчите на мелкой терке. Лишний сок нужно отжать, но не полностью – оставьте немного жидкости. Лук очистите от шелухи и также натрите на мелкой терке. Переложите полученную луковую массу к тертому картофелю. Добавьте к полученной массе яйцо, муку и щепотку соли. Перемешайте все до однородной консистенции. Разогрейте сковороду, налейте на нее рафинированное масло, и ложкой выкладывайте смесь, формируя драники. Жарьте их на умеренном огне до золотистого цвета – примерно по 2 – 3 минуты с каждой стороны.

Приятного аппетита!

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