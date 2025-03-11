Этот рецепт дерунов можно считать одним из самых простых, поэтому вам точно не будет сложно его воспроизвести. О нарушении поста беспокоиться не придется, разве что подавать их придется без любимой сметаны. Впрочем, это совсем не повлияет на радость ваших родных, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Шуба".

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Рецепт постных дерунов

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– килограмм картофеля;

– щепотка соли и перца;

– 1 луковица;

– 1/2 чайной ложки сушеного чеснока.

Приготовление:

Очистите картофель и лук, после чего натрите их на мелкой терке или измельчите в кухонном комбайне или блендере до получения однородной массы. Затем отожмите лишнюю жидкость, воспользовавшись марлей или мелким ситом. К полученной смеси добавьте соль, перец, а также тертый свежий или сушеный чеснок. Тщательно перемешайте. Нагрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Выкладывайте ложкой картофельную массу и обжаривайте с обеих сторон до появления красивого золотистого цвета.

Приятного аппетита!

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