Цей рецепт дерунів можна вважати одним з найпростіших, тож вам точно не буде складно його відтворити. Про порушення посту турбуватися не доведеться, хіба що подавати їх доведеться без улюбленої сметани. Втім, це зовсім не вплине на радість ваших рідних, розповідає 24 Канал з посиланням на "Шуба".

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Рецепт пісних дерунів

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– кілограм картоплі;

– дрібка солі та перцю;

– 1 цибулина;

– 1/2 чайної ложки сушеного часнику.

Приготування:

Очистіть картоплю та цибулю, після чого натріть їх на дрібній тертці або подрібніть у кухонному комбайні чи блендері до отримання однорідної маси. Потім віджміть зайву рідину, скориставшись марлею або дрібним ситом. До отриманої суміші додайте сіль, перець, а також тертий свіжий або сушений часник. Ретельно перемішайте. Нагрійте олію на сковороді на середньому вогні. Викладайте ложкою картопляну масу і обсмажуйте з обох боків до появи гарного золотистого кольору.

Смачного!

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