Пісний плов з сухофруктами – чудова альтернатива знаменитій страві з м'ясом. Солодкуватий присмак страви настільки оригінальний, що вам точно захочеться відчути його знову, інформує 24 Канал з посиланням на "Факти".
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Рецепт плову з сухофруктами
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів рису;
– 50 грамів кураги;
– 30 грамів чорносливу;
– 30 грамів родзинок;
– 30 грамів фініків.
Приготування:
- Почніть із ретельного промивання сухофруктів під проточною водою, а потім залийте їх холодною водою і залиште на 1 – 2 години, щоб вони добре набухли.
- Одночасно замочіть рис у воді на той самий час.
- Коли настою залишиться, злийте воду з рису, долийте свіжу і готуйте до м'якості.
- За 5 хвилин до кінця варіння додайте дрібно нарізані сухофрукти, а для додаткової солодкості можна ввести ложку меду.
Смачного!
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