Постный плов с сухофруктами – отличная альтернатива знаменитому блюду с мясом. Сладковатый привкус блюда настолько оригинальный, что вам точно захочется почувствовать его снова, информирует 24 Канал со ссылкой на "Факты".

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Рецепт плова с сухофруктами

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов риса;

– 50 граммов кураги;

– 30 граммов чернослива;

– 30 граммов изюма;

– 30 граммов фиников.

Приготовление:

Начните с тщательного промывания сухофруктов под проточной водой, а затем залейте их холодной водой и оставьте на 1 – 2 часа, чтобы они хорошо набухли. Одновременно замочите рис в воде на то же время. Когда настоя останется, слейте воду с риса, долейте свежую и готовьте до мягкости. За 5 минут до конца варки добавьте мелко нарезанные сухофрукты, а для дополнительной сладости можно ввести ложку меда.

Приятного аппетита!

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