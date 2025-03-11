Не нужно фантазировать – любимые блюда можно сделать и постными. Несколько простых рецептов, которые точно пригодятся на вторую неделю поста – в материале 24 Канала.

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Постный борщ с фасолью в постном виде

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 картофелины;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 400 граммов капусты;

– 1 банка фасоли в томате;

– томатная паста;

– растительное масло;

– соль и специи по вкусу.

Приготовление:

Почистите все овощи, помойте их и со всей любовью нарежьте на небольшие кусочки – именно от такой тщательности зависит вкус будущего борща. Поставьте кастрюлю с водой на плиту и доведите до кипения, а как только вода закипит, добавьте нарезанный картофель. Пока картофель варится, немного обжарьте на сковороде лук с морковью, а как только овощи станут мягкими, долейте к ним томатную пасту, разведенную водой. Дайте этой заправке немного пожариться – она должна набрать замечательного насыщенного вкуса. Когда картофель хорошо отварится, аккуратно перемешайте его с заправкой, а затем добавьте банку фасоли. Не забудьте и о капусте – ее тонко нарежьте и добавьте в борщ, это придаст блюду свежести.

Морковный суп с чечевицей

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов моркови;

– 1 луковица;

– 0,5 стакана оранжевой чечевицы;

– 3 зубчика чеснока;

– щепотка молотого мускатного ореха;

– 1 чайная ложка сушеного тимьяна;

– 1 столовая ложка нарезанных листьев базилика;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала тщательно промойте морковь, очистите ее и нарежьте на удобные кусочки. Поместите морковь в кастрюлю и варите до тех пор, пока она не станет мягкой. Одновременно очистите лук и чеснок, порежьте их на четвертинки и добавьте в кастрюлю. К овощной смеси внесите чечевицу, выбранную ароматную травы и специи, а также добавьте соль по вкусу. Варите все ингредиенты, пока чечевица не станет готовой. После этого осторожно взбейте суп в блендере до однородной консистенции и добавьте несколько капель оливкового масла для усиления вкуса.

Омлет без яиц

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1,5 стакана нутовой муки;

– 3 столовые ложки семян льна;

– 1 пучок зелени;

– 1 помидор;

– 10 оливок;

– 1 щепотка куркумы;

– 1 щепотка тмина;

– соль.

Приготовление:

Измельчите семена льна до состояния мелкого порошка. Затем смешайте все сухие ингредиенты вместе. Добавьте чуть больше, чем треть стакана воды, и тщательно перемешайте смесь. Нарежьте помидор тонкими ломтиками, оливки – кружочками, а свежую зелень измельчите до мелких частиц. Добавьте овощи к вашей смеси. В завершение приготовьте омлет, обжаривая его на сковороде до появления золотистой корочки.

Желе из хурмы и апельсина

Время : 2

: 2 Порций: 20 минут

Ингредиенты:

– 1 хурма;

– 150 миллилитров апельсинового сока;

– 3 столовые ложки апельсинового джема;

– 4 грамма агар-агара.

Приготовление:

Очистите хурму от кожуры, положите ее мягкую часть в блендер вместе с апельсиновым джемом, и взбейте до образования однородного пюре. Затем осторожно переложите полученную смесь в кастрюльку, добавьте сок и хорошо перемешайте. Высыпьте порошок агар-агара, поставьте кастрюлю на плиту, доведите смесь до кипения и варите в течение 3 минут. Наконец, разлейте горячую массу по формам и отправьте их в холодильник для полного застывания.

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