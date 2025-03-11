Не нужно фантазировать – любимые блюда можно сделать и постными. Несколько простых рецептов, которые точно пригодятся на вторую неделю поста – в материале 24 Канала.
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Постный борщ с фасолью в постном виде
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 картофелины;
– 1 морковь;
– 1 лук;
– 400 граммов капусты;
– 1 банка фасоли в томате;
– томатная паста;
– растительное масло;
– соль и специи по вкусу.
Приготовление:
- Почистите все овощи, помойте их и со всей любовью нарежьте на небольшие кусочки – именно от такой тщательности зависит вкус будущего борща.
- Поставьте кастрюлю с водой на плиту и доведите до кипения, а как только вода закипит, добавьте нарезанный картофель.
- Пока картофель варится, немного обжарьте на сковороде лук с морковью, а как только овощи станут мягкими, долейте к ним томатную пасту, разведенную водой. Дайте этой заправке немного пожариться – она должна набрать замечательного насыщенного вкуса.
- Когда картофель хорошо отварится, аккуратно перемешайте его с заправкой, а затем добавьте банку фасоли. Не забудьте и о капусте – ее тонко нарежьте и добавьте в борщ, это придаст блюду свежести.
Морковный суп с чечевицей
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов моркови;
– 1 луковица;
– 0,5 стакана оранжевой чечевицы;
– 3 зубчика чеснока;
– щепотка молотого мускатного ореха;
– 1 чайная ложка сушеного тимьяна;
– 1 столовая ложка нарезанных листьев базилика;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала тщательно промойте морковь, очистите ее и нарежьте на удобные кусочки.
- Поместите морковь в кастрюлю и варите до тех пор, пока она не станет мягкой. Одновременно очистите лук и чеснок, порежьте их на четвертинки и добавьте в кастрюлю.
- К овощной смеси внесите чечевицу, выбранную ароматную травы и специи, а также добавьте соль по вкусу. Варите все ингредиенты, пока чечевица не станет готовой.
- После этого осторожно взбейте суп в блендере до однородной консистенции и добавьте несколько капель оливкового масла для усиления вкуса.
Омлет без яиц
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1,5 стакана нутовой муки;
– 3 столовые ложки семян льна;
– 1 пучок зелени;
– 1 помидор;
– 10 оливок;
– 1 щепотка куркумы;
– 1 щепотка тмина;
– соль.
Приготовление:
- Измельчите семена льна до состояния мелкого порошка. Затем смешайте все сухие ингредиенты вместе. Добавьте чуть больше, чем треть стакана воды, и тщательно перемешайте смесь.
- Нарежьте помидор тонкими ломтиками, оливки – кружочками, а свежую зелень измельчите до мелких частиц. Добавьте овощи к вашей смеси.
- В завершение приготовьте омлет, обжаривая его на сковороде до появления золотистой корочки.
Желе из хурмы и апельсина
- Время: 2
- Порций: 20 минут
Ингредиенты:
– 1 хурма;
– 150 миллилитров апельсинового сока;
– 3 столовые ложки апельсинового джема;
– 4 грамма агар-агара.
Приготовление:
- Очистите хурму от кожуры, положите ее мягкую часть в блендер вместе с апельсиновым джемом, и взбейте до образования однородного пюре.
- Затем осторожно переложите полученную смесь в кастрюльку, добавьте сок и хорошо перемешайте. Высыпьте порошок агар-агара, поставьте кастрюлю на плиту, доведите смесь до кипения и варите в течение 3 минут.
- Наконец, разлейте горячую массу по формам и отправьте их в холодильник для полного застывания.
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