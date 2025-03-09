Великий Кобзарь очень уважал украинскую кухню, но особенно по вкусу ему пришлись гречневые вареники. Он часто вспоминал о них в кругу друзей, также сохранились письма, в которых поэт расхваливал это блюдо, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Не улитки или лягушачьи лапки: какие любимые блюда у президента Франции

Что касается напитков, то среди фаворитов был чай с ромом, который не только согревал, но и добавлял общению особого шарма.

Рецепт гречневых вареников

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
тесто:
– 3 стакана гречневой муки;
– 1 яйцо;
– полстакана воды;
– пол чайной ложки соли;
начинка:
– 600 граммов творога;
– яйцо;
– пол чайной ложки соли;
соус:
– 50 граммов сметаны;
– 40 граммов масла.

Приготовление:

  1. Доведите воду для теста до сильного кипения. Влейте муку, добавьте соль и осторожно вбейте яйцо, после чего тщательно перемешайте смесь, чтобы получить однородное тесто.
  2. Пропустите творог через сито, а затем смешайте его с сырым яйцом, немного посыпьте сахаром и добавьте соль по вкусу.
  3. На ладони сформируйте тонкие круглые пластики теста, в центр каждого из которых положите начинку из творога, и аккуратно залепите края, формируя классические полукруглые вареники.
  4. Опустите вареники в кипящую подсоленную воду и готовьте их в течение 10 – 12 минут.
  5. При подаче можно дополнительно полить их сметаной или растопленным сливочным маслом.

Рецепт чаю з ромом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 1 чашка воды;
– 1 чайная ложка черного чая;
– 1 – 2 столовые ложки рома;
– 1 – 2 чайные ложки сахара или меда;
– сок лимона.

Приготовление:

  1. Вскипятите воду в чайнике или кастрюле.
  2. Насыпьте чай в чашку и залейте крутым кипятком. Дайте настояться 3–5 минут, в зависимости от сорта чая и желаемой интенсивности напитка.
  3. После заваривания добавить ром и сахар или мед, тщательно перемешивая смесь.
  4. По желанию можно влить чуть-чуть лимонного сока для дополнительной свежести.

Это легко исправить: как спасти нерастущее тесто.