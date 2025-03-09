Великий Кобзар дуже шанував українську кухню, але особливо до смаку йому припали гречані вареники. Він часто згадував про них у колі друзів, також збереглися листи, в яких поет розхвалював цю страву, розповідає 24 Канал.

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Щодо напоїв, то серед фаворитів був чай з ромом, який не лише зігрівав, а й додавав спілкуванню особливого шарму.

Рецепт гречаних вареників

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 3 склянки гречаного борошна;

– 1 яйце;

– пів склянки води;

– пів чайної ложки солі;

начинка:

– 600 грамів сиру;

– яйце;

– пів чайної ложки солі;

соус:

– 50 грамів сметани;

– 40 грамів масла.

Приготування:

Доведіть воду для тіста до сильного кипіння. Влийте муку, додайте сіль та обережно вбийте яйце, після чого ретельно перемішайте суміш, щоб отримати однорідне тісто. Пропустіть сир через сито, а потім змішайте його з сирим яйцем, трохи посипте цукром і додайте сіль до смаку. На долоні сформуйте тонкі круглі пластики тіста, в центр кожного з яких покладіть начинку з сиру, і акуратно заліпіть краї, формуючи класичні напівкруглі вареники. Опустіть вареники в киплячу підсолену воду і готуйте їх протягом 10 – 12 хвилин. При подачі можна додатково полити їх сметаною або розтопленим вершковим маслом.

Рецепт чаю з ромом

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 чашка води;

– 1 чайна ложка чорного чаю;

– 1 – 2 столові ложки рому;

– 1 – 2 чайні ложки цукру або меду;

– сік лимону.

Приготування:

Закип'ятіть воду в чайнику або каструлі. Насипте чай у чашку та залийте окропом. Дайте настоятися 3–5 хвилин, залежно від сорту чаю та бажаної інтенсивності напою. Після заварювання додайте ром та цукор або мед, ретельно перемішуючи суміш. За бажанням можна влити трохи лимонного соку для додаткової свіжості.

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