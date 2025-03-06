Його гастрономічні вподобання – це класика, яка поєднує традиції та вишуканий смак, повідомляє 24 Канал. Хоча багато хто асоціює французьку кухню з равликами чи жаб’ячими лапками, улюблені страви Макрона – це більш звичні, домашні рецепти.

До теми Незмінний друг України: що полюбляє поїсти прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Що любить їсти Емманюель Макрон

Еммануель Макрон називає себе справжнім поціновувачем французької кухні. Його улюблена страва – "Blanquette de veau" (Бланкет з телятини). Він сам публічно заявив про це: "Я люблю хороший бланкет... це моя улюблена традиційна французька страва".

Подорожуючи країною, Макрон завжди насолоджується місцевими стравами та продуктами – тарілками з морепродуктами, трюфелями або дичиною восени та взимку. Попри любов до смачної їжі, він не має репутації кухаря через свій надзвичайно зайнятий графік. Вдома щоденні страви переважно готує його дружина Бріжит Макрон. Вона дбає про збалансований раціон чоловіка, "щоб він залишався у формі". Однією з таких страв є омлет із беконом, смаженою картоплею та салатом.

Смаки Еммануеля Макрона сформувалися ще в дитинстві, проведеному в Ам’єні. Він зберігає особливу прихильність до традиційних сімейних страв. За словами Бріжит Макрон, її чоловік найбільше любить ту їжу, яка нагадує йому про дитинство, зокрема гратен Дофінуа або смажену курку, яку традиційно подавали на недільний обід.

Рецепт бланкету з телятини

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів телятини;

– 1 велика морква;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 2 столові ложки борошна;

– 500 мілілітрів води або бульйону;

– 150 мілілітрів вершків;

– пів чайної ложки солі;

– пів чайної ложки чорного перцю;

– 2 лаврові листки;

– пів чайної ложки сушеного чебрецю;

– 1 жовток.

Приготування:

Поріжте телятину середніми шматками. Моркву наріжте кружальцями, цибулю – півкільцями. Розтопіть у каструлі вершкове масло, додайте м’ясо. Обсмажте на середньому вогні до світлої скоринки. Додайте моркву та цибулю, перемішайте. Посипте все борошном, злегка обсмажте. Влийте воду або бульйон, помішуючи, щоб не було грудочок. Додайте лавровий лист, чебрець, сіль і перець. Накрийте кришкою, тушкуйте на слабкому вогні одну годину. Змішайте вершки з жовтком. Влийте в страву тонким струмком, постійно помішуючи. Тримайте на слабкому вогні ще п’ять хвилин, не доводячи до кипіння.

Рецепт омлету із беконом, смаженою картоплею та салатом

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 100 мілілітрів молока;

– 100 грамів бекону;

– 2 середні картоплини;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– 20 грамів вершкового масла;

– пів чайної ложки солі;

– пів чайної ложки чорного перцю;

– 100 грамів листя салату;

– 1 помідор;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– пів чайної ложки лимонного соку.

Приготування:

Поріжте картоплю тонкими кружальцями. Розігрійте сковороду з рослинною олією, обсмажте картоплю до золотистої скоринки, посоліть і поперчіть. Наріжте бекон тонкими смужками, обсмажте на сухій сковороді до хрумкості. Перекладіть на тарілку. Збийте яйця з молоком, додайте сіль і перець. Розтопіть вершкове масло на сковороді, вилийте яєчну суміш. Готуйте на слабкому вогні, злегка помішуючи, поки омлет не схопиться. Наріжте помідор, змішайте з салатом. Полийте оливковою олією та лимонним соком. Викладіть омлет, картоплю і бекон на тарілку та додайте салат.

Рецепт смаженої курки у французькому стилі

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів курячого філе або м’яса на кісточці;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 150 мілілітрів білого сухого вина;

– 200 мілілітрів вершків;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– пів чайної ложки солі;

– пів чайної ложки чорного перцю;

– пів чайної ложки сушеного чебрецю;

– свіжа петрушка для подачі.

Приготування:

Поріжте курку на порційні шматки, посоліть і поперчіть. Розігрійте сковороду, додайте оливкову олію та вершкове масло. Обсмажте курку на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків, перекладіть на тарілку. Дрібно поріжте цибулю та часник. Викладіть у сковороду, обсмажте до м’якості. Влийте біле вино, перемішайте, дайте випаруватися алкоголю. Додайте вершки, гірчицю та чебрець, добре перемішайте. Поверніть курку в сковороду, накрийте кришкою. Тушкуйте на слабкому вогні двадцять хвилин, поки м’ясо стане м’яким.

Це дуже смачно: улюблені страви новообраного канцлера Німеччини.