Его гастрономические предпочтения – это классика, которая сочетает традиции и изысканный вкус, сообщает 24 Канал. Хотя многие ассоциируют французскую кухню с улитками или лягушачьими лапками, любимые блюда Макрона – это более привычные, домашние рецепты.

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Что любит есть Эмманюэль Макрон

Эммануэль Макрон называет себя настоящим ценителем французской кухни. Его любимое блюдо – "Blanquette de veau" (Бланкет из телятины). Он сам публично заявил об этом: "Я люблю хороший бланкет... это мое любимое традиционное французское блюдо".

Путешествуя по стране, Макрон всегда наслаждается местными блюдами и продуктами – тарелками с морепродуктами, трюфелями или дичью осенью и зимой. Несмотря на любовь к вкусной еде, он не имеет репутации повара из-за своего чрезвычайно занятого графика. Дома ежедневные блюда преимущественно готовит его жена Брижит Макрон. Она заботится о сбалансированном рационе мужа, "чтобы он оставался в форме". Одним из таких блюд является омлет с беконом, жареным картофелем и салатом.

Вкусы Эммануэля Макрона сформировались еще в детстве, проведенном в Амьене. Он сохраняет особую приверженность к традиционным семейным блюдам. По словам Брижит Макрон, ее муж больше всего любит ту еду, которая напоминает ему о детстве, в частности гратен Дофинуа или жареную курицу, которую традиционно подавали на воскресный обед.

Рецепт бланкета из телятины

Время : 1 час 40 минут

: 1 час 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов телятины;

– 1 большая морковь;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 2 столовые ложки муки;

– 500 миллилитров воды или бульона;

– 150 миллилитров сливок;

– пол чайной ложки соли;

– пол чайной ложки черного перца;

– 2 лавровых листа;

– пол чайной ложки сушеного тимьяна;

– 1 желток.

Приготовление:

Порежьте телятину средними кусками. Морковь нарежьте кружочками, лук – полукольцами. Растопите в кастрюле сливочное масло, добавьте мясо. Обжарьте на среднем огне до светлой корочки. Добавьте морковь и лук, перемешайте. Посыпьте все мукой, слегка обжарьте. Влейте воду или бульон, помешивая, чтобы не было комочков. Добавьте лавровый лист, тимьян, соль и перец. Накройте крышкой, тушите на слабом огне один час. Смешайте сливки с желтком. Влейте в блюдо тонкой струйкой, постоянно помешивая. Держите на слабом огне еще пять минут, не доводя до кипения.

Рецепт омлета с беконом, жареным картофелем и салатом

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 100 миллилитров молока;

– 100 граммов бекона;

– 2 средние картофелины;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 20 граммов сливочного масла;

– пол чайной ложки соли;

– пол чайной ложки черного перца;

– 100 граммов листьев салата;

– 1 помидор;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– пол чайной ложки лимонного сока.

Приготовление:

Порежьте картофель тонкими кружочками. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте картофель до золотистой корочки, посолите и поперчите. Нарежьте бекон тонкими полосками, обжарьте на сухой сковороде до хруста. Переложите на тарелку. Взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец. Растопите сливочное масло на сковороде, вылейте яичную смесь. Готовьте на слабом огне, слегка помешивая, пока омлет не схватится. Нарежьте помидор, смешайте с салатом. Полейте оливковым маслом и лимонным соком. Выложите омлет, картофель и бекон на тарелку и добавьте салат.

Рецепт жареной курицы во французском стиле

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 600 граммов куриного филе или мяса на косточке;

– 2 столовые ложки сливочного масла;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 150 миллилитров белого сухого вина;

– 200 миллилитров сливок;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– пол чайной ложки соли;

– пол чайной ложки черного перца;

– пол чайной ложки сушеного тимьяна;

– свежая петрушка для подачи.

Приготовление:

Порежьте курицу на порционные куски, посолите и поперчите. Разогрейте сковороду, добавьте оливковое и сливочное масло. Обжарьте курицу на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон, переложите на тарелку. Мелко порежьте лук и чеснок. Выложите в сковороду, обжарьте до мягкости. Влейте белое вино, перемешайте, дайте испариться алкоголю. Добавьте сливки, горчицу и тимьян, хорошо перемешайте. Верните курицу в сковороду, накройте крышкой. Тушите на слабом огне двадцать минут, пока мясо станет мягким.

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