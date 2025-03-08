Дрожжевое тесто может стать настоящим испытанием даже для опытных поваров. Кажется, что все условия соблюдены: свежие ингредиенты, правильная температура, тщательный замес – но тесто все равно может не расти. Что делать в таком случае рассказывает 24 Канал по ссылке на Ukr.Media.

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Что делать, если тесто не растет

Самый банальный совет: подождите еще немного. Иногда вполне естественно, что тесту нужно больше времени, чем указано в рецепте.

Секрет, который пригодится / Фото Freepik

Если это не сработало, можно растворить свежие дрожжи в теплой воде и аккуратно вмешать их в тесто. В этом случае важно не забыть о щепотке сахара и муки, чтобы не нарушить консистенции.

Когда же и это не сработает, тогда стоит включить фантазию и немного поэкспериментировать. Вместо пирожков можно приготовить лепешки, пиццу или другие вкусности. Поэтому даже если тесто не выросло, вы все равно сможете порадовать родных чем-то вкусненьким.

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