Морозить мясо целым куском или перемолоть в фарш – это дело предпочтений. Однако этот выбор может повлиять на срок годности мяса, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Какое мясо дольше хранится

Сырое мясо может храниться в холодильнике до 5 дней, поэтому когда вам не удается его использовать, лучше заморозить на будущее. Это позволит воспользоваться свежим мясом в любой момент.

Фарш из свинины хорошо хранится в морозилке / Фото Freepik

Говядина может пролежать в морозилке до 9 месяцев, независимо от формы хранения. А вот со свининой ситуация другая.

Если хранить ее целыми кусками, то использовать мясо предстоит в течение 2 месяцев. Можно перемолоть свинину на фарш, что продлит срок ее хранения еще на месяц, однако выходить за эти временные рамки не рекомендуется.

Это на самом деле довольно легко: спасаем тесто, которое не растет.