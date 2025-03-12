Є кілька цікавих способів, які допоможуть розморозити м'ясо буквально за лічені хвилини. Як ними скористатися – розповідає 24 Канал.

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Як розморозити м'ясо за лічені хвилини

Сіль

Перемо шматок м'яса, добре натираємо його сіллю та залишаємо на 10 – 15 хвилин. Після цього м'ясо можна готувати. Змивати сіль не потрібно, а от подальше додавання солі вже буде під питанням, аби не пересолити страву.

Розморозити м'ясо можна дуже швидко / Фото Freepik

Цукор

Нагрійте 1,5 літра води до температури близько 40 градусів додайте до неї 3 столові ложки цукру та добре розмішайте, щоб цукор повністю розчинився.

Потім акуратно занурте у цю суміш заморожений шматок м’яса і залиште його на 10 хвилин для повного розморожування. Розчинений цукор не тільки прискорить розмороження, а й посилить смакові властивості м’яса, надаючи страві легкої пікантності.

Мікрохвильова піч

Помістіть продукт у скляний контейнер або на тарілку, придатну для мікрохвильової печі. Якщо ваша піч оснащена металевими ґратами, розкладіть м'ясо на них, а під них розташуйте тарілку для стікання рідини

Увімкніть режим розморожування (зазначений символом краплі води) або швидкого відтавання, виберіть відповідну категорію продукту та натисніть "Старт". Піч повинна давати сигнали, коли перевертати м'ясо, щоб воно не стало готуватися.

Якщо у вашій мікрохвильовій печі немає режиму розморожування, оберіть найнижчу потужність і працюйте по 2–3 хвилини, постійно перевертаючи м'ясо.

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