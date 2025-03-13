Правильная варка, контраст температур и маленькие трюки – например использование ложки или встряхивание в банке – помогут очистить яйца быстро и без лишних усилий, сообщает 24 Канал. Главное – знать, с чего начать и какие ингредиенты добавить в воду во время варки.

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Почему иногда яйца трудно чистить

Есть несколько причин, почему яйца могут плохо очищаться. Одна из самых важных – их свежесть. Вопреки распространенному мнению, чем старше яйцо, тем меньше скорлупа прилипает к белку, что облегчает его очистку.

Мембрана, которая расположена между белком и скорлупой, содержит много кератина. Свежие яйца, которые имеют более низкий pH и являются более кислыми, чем старые, труднее очистить. Однако по мере выхода углекислого газа и повышения pH кератин ослабевает, что облегчает отделение скорлупы.

Как быстро очистить яйца

Яйца должны быть комнатной температуры. Если вы храните их в холодильнике, дайте им разогреться в течение часа. Если времени нет, положите яйца в теплую воду – это поможет избежать их растрескивания в кипящей воде.

Затем поместите яйца в кастрюлю, залейте холодной водой и добавьте столовую ложку соли. Помните – каждое яйцо должно касаться дна и быть ниже уровня воды.

С отваренных яиц слейте немного кипятка и сразу добавьте холодную воду. Повторяйте эту операцию, пока вода полностью не остынет – так вы "закалите" яйца. Затем встряхните всю кастрюлю (со слитой водой) или отдельные яйца, чтобы скорлупа треснула. Залейте холодной водой и немного подождите.

Также поможет маленькая ложка. Просто постучите ею по яйцу, а затем просуньте под скорлупу. Проведя ложкой по яйцу, вы снимете скорлупу практически целым куском.

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