Согласно церковным правилам, Великий пост является строгим, поэтому нужно отказаться не только от мяса, но и других продуктов животного происхождения. Однако есть дни, когда разрешено употреблять рыбу, хотя их и не так много, рассказывает 24 Канал.

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Когда можно есть рыбу

Рыбу на Великий пост можно только на большие праздники. В частности, на Благовещение Девы Марии (25 марта) и Вербное воскресенье (13 апреля). На эти праздники можно позволить себе рыбу и рыбные блюда, а на Лазареву субботу можно употреблять рыбную икру.

В пост рыбу можно есть только на большие праздники / Фото Freepik

Впрочем, потребляя рыбу, стоит помнить, что пост – это прежде всего о дисциплине и духовности, поэтому выбирать нужно нежирные виды. В этот период важно соблюдать правила, чтобы максимально погрузиться в духовные поиски.

Почему в пост нельзя есть рыбу

Издавна Пасхальный пост был строгим, было принято ограничивать себя во всех продуктах животного происхождения. Для некоторых позволяли послабления, например беременных женщин или детей, а сейчас соблюдение поста – дело каждого.

Ограничение в пище животного происхождения ассоциировалось с духовной строгостью и практиками, поэтому неудивительно, что рыба вошла в перечень продуктов, которые не потребляют в пост. Также, поскольку пост приходится на весну, были поверья и приметы о том, что нас время поста не стоит пользоваться животными дарами природы, и тогда она отблагодарит не только изобилием мяса, но и урожаем.

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