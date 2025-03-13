Конечно, секрет нежного тушеного мяса прежде всего заключается в правильном выборе продукта. Однако никогда не помешает подстраховка, особенно, когда речь идет о нескольких секундах, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Smakosze.

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Как гарантировать нежность мяса

Какое бы мясо вы не тушили, обязательно добавьте на сковороду немного яблочного уксуса. Кислота "свяжет" волокна мяса, поэтому сок не будет вытекать, благодаря чему результат получится крайне нежным.

Простой секрет – идеальный результат / Фото Freepik

Добавлять уксус можно через некоторое время после начала приготовления. Благодаря этому секрету мясо начнет готовить изнутри, поэтому на выходе вы получите очень нежное блюдо, даже если мясо было жестким или с проделками.

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