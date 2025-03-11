Морская капуста, несколько простых овощей – и вкусный и полезный салат уже на вашем столе. Это именно тот случай, когда есть возможность получить от салата все самое лучшее, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Прекрасно Вкусно, быстро и без усилий: меню на вторую неделю поста

Рецепт салата "Морской мотив"

Время: 5 минут

5 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов белокочанной капусты;

– 250 граммов маринованной морской капусты;

– 1 красный сладкий перец;

– 1 свежий огурец;

– 1 пучок зеленого лука;

– 2 столовые ложки нерафинированного подсолнечного масла;

– 0,5 чайной ложки сахара;

– 0,5 чайной ложки соли.

Приготовление:

Измельчите капусту и приправьте ее солью, чтобы она стала мягкой. Нарежьте перец тонкими полосками, лук – в кольца, а огурец разделите на четвертинки. Смешайте эти овощи с морской капустой, добавьте немного сахара, затем полейте маслом и тщательно перемешайте.

Приятного аппетита!

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