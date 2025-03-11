Морська капуста, кілька найпростіших овочів – і смачний та корисний салат вже на вашому столі. Це саме той випадок, коли є можливість отримати від салату все найкраще, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Чудово Смачно, швидко та без зусиль: меню на другий тиждень посту
Рецепт салату "Морський мотив"
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 грамів білокачанної капусти;
– 250 грамів маринованої морської капусти;
– 1 червоний солодкий перець;
– 1 свіжий огірок;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 2 столові ложки нерафінованої соняшникової олії;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 0,5 чайної ложки солі.
Приготування:
- Подрібніть капусту та приправте її сіллю, щоб вона стала м’якою.
- Наріжте перець тонкими смужками, цибулю – у кільця, а огірок розділіть на четвертинки.
- Змішайте ці овочі з морською капустою, додайте трохи цукру, потім полийте олією і ретельно перемішайте.
Смачного!
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