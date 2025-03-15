Знаменитая львовская кулинарка пани Стефа поделилась рецептом замечательной сырной намазки, которую ей пришлось попробовать в Стамбуле. Она усовершенствовала рецепт добавлением хрена, но если вы не слишком любите его вкус – смело можете вычеркивать его из списка ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Пани Стефа".

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Рецепт турецкой намазки

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов коровьего сыра;

– ложка сметаны;

– 1 натертый с кожурой огурец;

– ложка тертого хрена;

– чайная ложечка сухой мяты.

Приготовление:

Сыр перебиваем в блендере, чтобы масса была однородной. Затем добавляем остальные ингредиенты и еще раз хорошо перебиваем. По желанию можно добавить к намазке сладкую паприку или тмин. Также хороший вкус подарит дижонская горчица. Подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

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