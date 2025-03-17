Італійський історик харчування та професор економічної історії в Університеті Парми Альберто Гранді присвятив життя розвінчуванню міфів щодо італійської культури. Значна частина його роботи стосується й італійської кухні, розповідає 24 Канал з посиланням на BBC.

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Чому історик вважає, що італійської кухні не існує

За словами Гранді, і це підтверджують інші історики, великий вплив на появу та популяризацію найпопулярніших італійських страв зробили США. Наприклад, карбонара з'явилася після Другої світової війни завдяки бекону та яєчним жовткам у порошку, і лише потім з'явився "автентичний" рецепт зі свинячою щоковиною та римським сиром пекоріно.

За словами Гранді, і це підтверджують інші історики, великий внесок у появу та популяризацію найпопулярніших італійських страв зробили США. Наприклад, карбонара з'явилася після Другої світової війни завдяки бекону та яєчним жовткам у порошку, і лише потім з'явився "автентичний" рецепт зі свинячою щоковиною та римським сиром пекоріно.

Та сама історія спіткала і піцу. В Італії її не надто цінували, а відомий на весь світ письменник Карло Коллоді і взагалі вважав місця, де її готували, вкрай сумнівної репутації. Популярною піца стала у США, куди мігрували італійці. Неаполітанці вдосконалили рецепт томатним соусом, який став доступним завдяки індустріалізації, а також місцевими додатками.

Не варто вигадувати історичне для наших страв, куди краще піклуватися про їхнє майбутнє,

– вважає Гранді.

Тірамісу, сир пармезан – вчений розвінчав історичне походження багатьох відомих страв, точніше, їхніх сучасних інтерпретацій. Йому довелося вислухати чимало критики, але він переконаний – якщо зі смаком їжі все гаразд, то жодні легенди їй не потрібні.

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