Цей рулет витримав перевірку досвідом поколінь, а отже, не просто заслуговує бути на вашому великодньому столі, а й має усі шанси стати улюбленцем рідних та гостей. Клопіт з ним може бути лише один – він дуже швидко зникає зі столу, передає 24 Канал з посиланням на "Пательня".

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Рецепт рулету з сала

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 12

Інгредієнти:

– 800 грамів свіжого сала;

– 100 грамів телятини;

– 1 морква;

– 2 зубчики часнику;

– 20 грамів солі;

– 5 грамів солі;

– 5 грамів суміші перців;

– 5 грамів сухого кропу;

– 2 лаврових листки;

– 5 чорних перців горошком;

– 3 горошини духмяного перцю.

Приготування:

Промийте сало, посоліть і приправте сумішшю перців. На одній половині сала розкладіть дрібно нарізане м’ясо, зверху покладіть брусочки моркви і нарізаний часник. Посипте сушеним кропом. Акуратно скрутіть сало в рулет, щільно притискаючи. Прив'яжіть ниткою, щоб воно трималося разом. Покладіть готовий рулет у харчовий пакет. Помістіть у каструлю, залийте водою і додайте прянощі. Варіть на слабкому вогні протягом 1,5 години. Після цього вийміть, охолодіть і видаліть нитки. При подачі наріжте сало на тонкі скибочки.

Смачного!

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