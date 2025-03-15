Этот рулет выдержал проверку опытом поколений, а значит, не просто заслуживает быть на вашем пасхальном столе, но и имеет все шансы стать любимцем родных и гостей. Хлопот с ним может быть только один – он очень быстро исчезает со стола, передает 24 Канал со ссылкой на "Пательня".
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Рецепт рулета из сала
- Время: 2 часа
- Порций: 12
Ингредиенты:
– 800 граммов свежего сала;
– 100 граммов телятины;
– 1 морковь;
– 2 зубчика чеснока;
– 20 граммов соли;
– 5 граммов соли;
– 5 граммов смеси перцев;
– 5 граммов сухого укропа;
– 2 лавровых листа;
– 5 черных перцев горошком;
– 3 горошины душистого перца.
Приготовление:
- Промойте сало, посолите и приправьте смесью перцев.
- На одной половине сала разложите мелко нарезанное мясо, сверху положите брусочки моркови и нарезанный чеснок. Посыпьте сушеным укропом.
- Аккуратно сверните сало в рулет, плотно прижимая. Привяжите ниткой, чтобы оно держалось вместе.
- Положите готовый рулет в пищевой пакет. Поместите в кастрюлю, залейте водой и добавьте пряности.
- Варите на слабом огне в течение 1,5 часа. После этого выньте, охладите и удалите нити.
- При подаче нарежьте сало на тонкие ломтики.
Приятного аппетита!
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