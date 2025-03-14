Цей рецепт сподобається усім, хто хоче швидко приготувати ароматну закуску без зайвого клопоту, інформує 24 Канал з посиланням на Tiktok Любов Вальц. Усього кілька інгредієнтів, мінімум часу – і у вас готова ідеальна та хрустка цибулька.
Цікаво Смачно, швидко та бюджетно: спрощений рецепт знаменитого французького цибулевого супу
Хрустка маринована цибуля
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка солі;
– 1,5 столової ложки цукру;
– 2 столові ложки оцту;
– чорний перець – до смаку;
– копчена паприка – до смаку;
– 1 велика або 2 середні цибулини;
– пучок петрушки.
Приготування:
- Цибулю наріжте тонкими кільцями.
- У чисту банку або глибоку миску викладіть шарами: спочатку цибулю, потім дрібно нарізану петрушку, знову шар цибулі.
- Для маринаду змішайте воду, сіль, цукор, оцет, чорний перець і копчену паприку.
- Ретельно перемішайте, щоб спеції повністю розчинилися. Отриманим маринадом залийте цибулю так, щоб вона була повністю покрита.
- Поставте в холодильник на 2 години, щоб вона добре промаринувалася.
- Після цього можна подавати до столу.
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