Смачно, ситно і дуже дешево – хіба можна знайти краще поєднання? Цибулевий суп дозволить отримати від нього максимальну насолоду та подати до столу ситний обід, не витрачаючи багато часу та грошей, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Цікаво Збережіть на Великдень: рецепт яєчного салату, яким захоплюються вже десятиліттями

Рецепт бюджетного цибулевого супу

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 плавлених сирки;

– 6 середніх цибулин;

– 1 морква;

– 4 картоплини;

– 50 грамів вершкового масла;

– 2 літри води;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

На сковороді розтопіть шматочок вершкового масла, додайте подрібнену цибулю і обсмажуйте її приблизно 5 хвилин на середньому вогні. Після цього додайте натерту моркву та продовжуйте обсмажувати ще кілька хвилин, поки овочі не набудуть золотистого кольору. У каструлю налийте два літри води, перенесіть до неї обсмажені овочі, а також заздалегідь нарізану картоплю. Перемішайте всі інгредієнти, додайте сіль і перець до смаку. Доведіть бульйон до кипіння, а потім варіть його на слабкому вогні протягом 15 хвилин. Натріть плавлений сирок на тертці та додайте його в киплячий бульйон, добре перемішуючи. Перед подачею посипте суп дрібно нарізаним кропом і подавайте до столу разом із сухариками.

Смачного!

Це цілком можливо: як зробити черствий хліб знову свіжим.