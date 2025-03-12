Зварити картоплю може кожен, але зробити це швидко і з гарантією ідеального результату вміють не всі. Але варто дізнатися один простий секрет – і ви перейдете в число цих щасливчиків, інформує 24 Канал з посиланням на Smakosze.

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Секрет ідеальної вареної картоплі

Очевидно, що прискорити варіння картоплі може її нарізання на менші шматочки. Однак це не гарантує, що картопля не розвариться, а це саме та ситуація, якої хочеться уникнути.

Один з найкращих гарнірів / Фото Freepik

Щоб цього не сталося, картопля зварилася ще швидше та мала ніжний кремовий аромат додайте в каструлю шматочок вершкового масла. Достатньо 5 – 10 грамів, аби отримати бажаний ефект.

Масло можна додати і після приготування, воно точно не зашкодить. А якщо робитимете пюре, обов'язково влийте трішки вершків – так воно стане ідеально кремовим.

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