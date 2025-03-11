Більшість господинь обов'язково розморожують напівфабрикати або готові продукти перед тим, як їх готувати, чи то пак, розігрівати. Чи дійсно цей крок є необхідним – розповідає 24 Канал.

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Чи варто розморожувати готові продукти

Досвідчені кулінари стверджують: немає жодної потреби у повному розморожуванні готових продуктів або напівфабрикатів. Все, що потрібно – виставити їх за кілька хвилин перед приготуванням.

Готову їжу розморожувати не потрібно / Фото Freepik

Так, якщо ви будете їх обсмажувати, то існує небезпека, що вода з продуктів вступить у реакцію з олією, яка почне бризкати. Аби цього не сталося, краще смажити їжу на меншому вогні, але довше.

Ще одне неочевидне рішення, яке працює просто бездоганно – протушкувати їх, додавши на пательню трішечки води. Так страва залишиться соковитою, а якщо додати сюди улюблені спеції, то й матиме куди глибший смак, аніж ви очікували.

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