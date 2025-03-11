Большинство хозяек обязательно размораживают полуфабрикаты или готовые продукты перед тем, как их готовить, или же, разогревать. Действительно ли этот шаг является необходимым – рассказывает 24 Канал.

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Стоит ли размораживать готовые продукты

Опытные кулинары утверждают: нет никакой необходимости в полной разморозке готовых продуктов или полуфабрикатов. Все, что нужно – выставить их за несколько минут перед приготовлением.

Готовую пищу размораживать не нужно / Фото Freepik

Так, если вы будете их обжаривать, то существует опасность, что вода из продуктов вступит в реакцию с маслом, которое начнет брызгать. Чтобы этого не произошло, лучше жарить пищу на меньшем огне, но дольше.

Еще одно неочевидное решение, которое работает просто безупречно – протушить их, добавив на сковороду немного воды. Так блюдо останется сочным, а если добавить сюда любимые специи, то и будет иметь куда более глубокий вкус, чем вы ожидали.

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