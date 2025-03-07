Эта выпечка не требует даже миксера – все смешивается ложкой, а тесто получается идеальным, сообщает 24 Канал со ссылкой на beszamel. Благодаря лимонной цедре кексы имеют особый цитрусовый аромат, который обожают все.
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Рецепт быстрых кексов
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 стакана муки для кексов;
– 180 миллилитров молока;
– 180 граммов сахара;
– 120 миллилитров растительного масла;
– 1 яйцо;
– 1 чайная ложка тертой цедры лимона;
– 1 плоская чайная ложка разрыхлителя.
Приготовление:
- Смешайте муку с сахаром и разрыхлителем. Разбейте яйца в миску, влейте молоко и масло. Добавьте цедру лимона и перемешайте.
- Постепенно всыпьте сухие ингредиенты к жидким и перемешайте, пока тесто не станет однородным.
- Разлейте тесто в формочки для кексов, наполняя их до 2/3 высоты.
- Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 20 минут, пока зубочистка, воткнутая в кекс, не будет выходить сухой.
- Выньте кексы из духовки и оставьте охлаждаться.
Приятного аппетита!
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