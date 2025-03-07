Ця випічка не потребує навіть міксера – усе змішується ложкою, а тісто виходить ідеальним, повідомляє 24 Канал з посиланням на beszamel. Завдяки лимонній цедрі кекси мають особливий цитрусовий аромат, який обожнюють усі.

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Рецепт швидких кексів

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1,5 склянки борошна для кексів;
– 180 мілілітрів молока;
– 180 грамів цукру;
– 120 мілілітрів олії;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка тертої цедри лимона;
– 1 плоска чайна ложка розпушувача.

Приготування:

  1. Змішайте борошно з цукром і розпушувачем. Розбийте яйця в миску, влийте молоко та олію. Додайте цедру лимона й перемішайте.
  2. Поступово всипте сухі інгредієнти до рідких і перемішайте, поки тісто не стане однорідним.
  3. Розлийте тісто у формочки для кексів, наповнюючи їх до 2/3 висоти.
  4. Поставте форму в розігріту до 180 градусів духовку й випікайте приблизно 20 хвилин, поки зубочистка, встромлена в кекс, не виходитиме сухою.
  5. Вийміть кекси з духовки й залиште охолоджуватися.

Смачного!

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