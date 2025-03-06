Блины на кефире – это не просто новый взгляд на такое привычное блюдо. Они получаются очень нежными, а поскольку в них не будет яиц и молока, то можно наслаждаться ими даже в пост, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт блинчиков на кефире
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов муки;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 0,5 литра минеральной воды.
Приготовление:
- Возьмите 200 граммов просеянной муки и смешайте с сахаром, солью, маслом и 250 миллилитров воды.
- Тщательно перемешайте все компоненты венчиком, чтобы избежать образования комочков.
- Влейте 250 миллилитров минеральной воды, оставшейся, и снова перемешайте до однородной массы. Дайте тесту настояться в течение 15 минут.
- Разогрейте сковороду и уменьшите огонь до чуть выше среднего уровня. Используя черпак, аккуратно выливайте тесто на сковороду, равномерно распределяя его по поверхности.
- Обжаривайте каждый блинчик примерно по 2 минуты с обеих сторон до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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