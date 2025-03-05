Его можно подать с картофелем, добавить к салатам или просто приготовить ароматные канапе. А если замариновать правильно – он станет еще вкуснее, сообщает 24 Канал со ссылкой на przyslij przepis.
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Рецепт маринованной сельди
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм филе соленой сельди;
– 1,5 литра воды;
– 1 стакан уксуса;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 луковица;
– 1 морковь;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 6 лавровых листьев;
– 6 зерен душистого перца;
– 6 горошин черного перца.
Приготовление:
- Налейте в кастрюлю воду, уксус и масло.
- Порежьте лук и морковь кольцами и добавьте в кастрюлю.
- Всыпьте соль, сахар, добавьте лавровый лист, душистый перец и черный перец. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Варите примерно 3 минуты на медленном огне, после чего оставьте охлаждаться.
- Промойте филе сельди под проточной водой, выложите в банку и залейте охлажденным маринадом.
- Оставьте сельдь мариноваться несколько дней в прохладном месте.
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