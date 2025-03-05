Його можна подати з картоплею, додати до салатів чи просто приготувати ароматні канапе. А якщо замаринувати правильно – він стане ще смачнішим, повідомляє 24 Канал з посиланням на przyslij przepis.
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Рецепт маринованого оселедця
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм філе солоного оселедця;
– 1,5 літра води;
– 1 склянка оцту;
– 2 столові ложки олії;
– 1 цибулина;
– 1 морква;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 6 лаврових листків;
– 6 зерен запашного перцю;
– 6 горошин чорного перцю.
Приготування:
- Налийте в каструлю воду, оцет і олію.
- Поріжте цибулю та моркву кільцями й додайте в каструлю.
- Всипте сіль, цукор, додайте лавровий лист, запашний перець і чорний перець. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Варіть приблизно 3 хвилини на повільному вогні, після чого залиште охолоджуватися.
- Промийте філе оселедця під проточною водою, викладіть у банку та залийте охолодженим маринадом.
- Залиште оселедець маринуватися кілька днів у прохолодному місці.
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