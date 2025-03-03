Рідко коли вдається використати усе молоко, особливо, коли ви купуєте домашній продукт. В цьому разі важливо потурбуватися про його зберігання. Як зробити його більш тривалим – розповідає 24 Канал.

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Як сода продовжить термін зберігання молока

Кип'ятіння – один з перевірених способів зберігати молоко довше, ніж зазвичай. Цей процес дозволить позбутися бактерій, які й призводять до псування продукту.

Цей секрет допоможе довше зберігати молоко / Фото Freepik

Разом з тим досвідчені господині радять додати під час кип'ятіння молока дрібку соди. Цей простий інгредієнт гарантує, що молоко не буде псуватися значно довше, а відтак, вам не обов'язково потрібно буде вигадувати способи його швидкого використання.

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