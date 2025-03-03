Рибу засолюють у великій кількості солі, щоб вона довше зберігалася. Сіль пригнічує ріст бактерій і дозволяє оселедцю залишатися придатним до споживання тривалий час, повідомляє 24 канал з посилання на Pysznosci. Проте перед подачею потрібно позбутися її надлишку, оскільки саме сіль часто домінує у смаку.

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Як "забрати" сіль з оселедця

Часто для цього використовують звичайну воду або молоко. Вода – простий варіант, але тривале вимочування може надмірно розм’якшити рибу. Молоко не лише зменшує солоність, а й додає оселедцю злегка солодкуватий присмак.

Однак є ще один спосіб, який допомагає швидко і ефективно прибрати зайву сіль, зберігаючи правильну текстуру риби. Замість традиційних варіантів філе можна занурити рибу в газовану воду. Вона не змінює смаку оселедця, як молоко, і не робить його занадто м’яким, як звичайна вода. Вуглекислий газ, що міститься в ній, прискорює процес опріснення, робить м’ясо оселедця ніжним і водночас допомагає позбутися неприємного запаху.

Тривалість вимочування залежить від того, наскільки солоною є риба, а також від товщини філе. Делікатні шматочки оселедця достатньо залишити у рідині на 30 – 60 хвилин, тоді як для цілої риби може знадобитися від двох до чотирьох годин.

Для прискорення процесу можна змінювати газовану воду на свіжу щогодини. Вимочування найкраще проводити в холодильнику, щоб оселедець залишався свіжим і пружним.

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