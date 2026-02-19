Приготування сухої квасолі зазвичай розтягується на години. Проте існує перевірений метод суттєво прискорити цей процес, не втрачаючи якості та ніжності продукту, розповідає портал Southern Living.

Як швидко підготувати сушену квасолю до приготування?

Якщо у вас немає часу на нічне замочування, скористайтеся термічним способом. Ретельно промийте боби та видаліть усі пошкоджені зерна чи сторонні домішки.

Покладіть квасолю в каструлю з водою, доведіть до активного кипіння та проваріть без кришки всього 1 – 2 хвилини.

Поживний та смачний інгредієнт / Фото Freepik

Тепер зніміть каструлю з плити. На цьому етапі можна додати дрібку солі, щоб квасоля краще просочилася зсередини. Накрийте кришкою і залиште "відпочивати" на одну годину.

Обов’язково злийте цю воду та ще раз промийте боби перед основним варінням. Замочування не лише скорочує час перебування біля плити, а й робить квасолю легшою для травлення.

Які є поширені помилки у приготуванні квасолі?

Занадто інтенсивний вогонь — головний ворог. Якщо варити квасолю при сильному кипінні, вона швидко розтріскається зовні, але залишиться сирою всередині, розповідає Beszamel. Найкраще – повільне тушкування під кришкою на слабкому вогні.

Варити страву в тій самій воді, де боби мокли, теж дуже погана ідея. Це додає непотрібної гіркоти та неприємного специфічного запаху. Тільки свіжа вода гарантує чистий смак.

А ще треба не забувати знімати сіру пінку, яка зʼявляється впродовж перших хвилин приготування. Тоді бульйон залишиться прозорим, а смак квасолі буде делікатним.

Що смачного приготувати?