Цей салат якраз із таких. Без дорогих інгредієнтів, без довгого стояння біля плити, без складних соусів. Трохи часнику, паприка, кілька крапель лимонного соку – і звичайний буряк раптом перетворюється на хрустку закуску, яку легко подати і до картоплі, і до м’яса, і просто на шматку чорного хліба.

Як приготувати бюджетний салат?

Ця ароматна закуска з буряка смакує на відмінно, а коштує просто копійки, повідомляє Аліна Пухальська.

Час : 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 невеликий буряк;

– 2 – 3 столові ложки олії;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 0,5 чайної ложки паприки;

– 0,5 чайної ложки копченої паприки або іншої паприки до смаку;

– 1 дрібка солі;

– 1 дрібка цукру;

– 1 – 2 чайні ложки лимонного соку.

Приготування:

Буряк очистьте й наріжте дуже тонкою соломкою. Це можна зробити ножем, але зручніше скористатися теркою для корейської моркви – так шматочки вийдуть рівнішими. Перекладіть буряк у миску, присипте сіллю та залиште на кілька хвилин, щоб він пустив сік. Тим часом налийте олію в невелику сковорідку або сотейник, додайте паприку й прогрійте буквально кілька секунд, щоб спеції розкрили аромат, але не підгоріли. Часник очистьте, пропустіть через часникодавку та додайте до буряка. Полийте все теплою ароматною олією зі спеціями, додайте трохи цукру й лимонного соку. Добре перемішайте салат і одразу подавайте. Він виходить хрустким, пікантним і трохи нагадує моркву по-корейськи, але з м’яким буряковим смаком.

Як почистити буряк і не вимазати всю кухню?

Буряк – один із тих овочів, які всі люблять у салатах, борщі чи запіканках, але не дуже хочуть чистити, пише Serious eats. Варто лише взятися за шкірку – і червоний сік уже на дошці, пальцях, рушнику й, здається, навіть там, де його взагалі не мало бути. Насправді проблема часто не в самому буряку, а в тому, як його підготували. Якщо шкірка тримається міцно й не хоче відходити, овоч, найімовірніше, ще недостатньо м’який або запікався занадто сухо.

Буряк – універсальний інгредієнт / Фото unsplash

Буряку потрібне вологе середовище: тоді він не просто доходить до готовності, а й легше "відпускає" шкірку. Найзручніший спосіб – щільно загорнути буряк у фольгу перед запіканням. Усередині утвориться пара, і овоч приготується рівномірніше. Інший варіант – запікати його в накритій формі, додавши трохи води й олії.

Головний орієнтир простий: ніж має входити в буряк без опору. Якщо доводиться натискати, краще дати йому ще трохи часу. Після запікання буряк не варто чистити одразу. Дайте йому охолонути хоча б 15 хвилин, щоб його можна було спокійно тримати в руках.

Коли овоч достатньо м’який, шкірка часто знімається майже сама – її достатньо потерти пальцями. Якщо десь вона тримається міцніше, можна злегка підчепити край маленьким ножем або овочечисткою, а далі знову працювати руками. Щоб не перетворити стільницю на червону пляму, не чистьте буряк просто на дошці. Краще поставити велику миску зі скла або металу й працювати над нею. Так шкірка, сік і дрібні бризки залишаться всередині.

Дерев’яний посуд або світлу кераміку краще не брати – буряковий сік може залишити помітні сліди. Є ще один простий варіант – застелити робочу поверхню пергаментом. Після чищення його можна просто згорнути разом зі шкірками й викинути. Це особливо зручно, якщо потрібно підготувати не один буряк, а одразу кілька.

Руки теж можна захистити. Найочевидніше рішення – тонкі кухонні рукавички. Якщо їх немає, допоможуть паперові рушники: ними можна обгорнути буряк і знімати шкірку, не торкаючись овоча голими пальцями. Звичайний тканинний рушник для цього краще не використовувати, якщо тільки він не призначений саме для таких "бурякових" справ.

Ще один спосіб – чистити буряк під прохолодною проточною водою. Вода допомагає шкірці легше сходити й одразу змиває сік, тому бризок стає значно менше. Після цього залишиться тільки швидко промити раковину. Сенс цього методу дуже простий: буряк має бути добре пропечений, але не пересушений, а місце для чищення – підготовлене заздалегідь. Тоді овоч легко очищається, кухня залишається чистою, а руки не виглядають так, ніби ви щойно боролися з пакетом фарби.

Чи можна приготувати холодний борщ із вишнями?

З вишень справді можна зробити холодний борщ – але це буде не той борщ, який звично уявляють із буряком, капустою чи м’ясною основою. У рецепті Martha Rose Shulman, який подає NYT Cooking, вишні стають головним інгредієнтом. Саме вони дають страві густий червоний колір, легку кислинку й той вигляд, через який її порівнюють із буряковим борщем.

Цей суп готують як холодну літню страву / Фото Martha Rose Shulman

Для основи беруть вишні, воду, трохи цукру, лимонну цедру, лимонний сік, мигдалевий екстракт і дрібку солі. У рецепті також згадується гілочка запашної герані – це необов’язковий інгредієнт, який додає тонкого аромату. Наприкінці до вже охолодженої основи вмішують натуральний нежирний йогурт. Ідея проста, але дуже цікава.

Частину вишень відкладають для подачі, а з решти видаляють кісточки, зберігаючи сік. Кісточки не викидають одразу: їх коротко проварюють із водою, цукром, лимонною цедрою та, за бажанням, геранню. Так рідина набирає більше аромату. Потім її проціджують і з’єднують із вишнями. Далі вишневу основу недовго прогрівають, охолоджують і перебивають у блендері.

Після цього суп проціджують, щоб текстура стала гладкішою. Саме на цьому етапі додають мигдалевий екстракт, дрібку солі та лимонний сік. Сіль тут не робить страву солоною – вона лише підкреслює смак ягід і не дає солодкості бути пласкою. Коли суп повністю охолоне, у нього вмішують йогурт. Це робить смак м’якшим і трохи кремовим, але не перетворює страву на десерт.

За потреби можна додати ще трохи лимонного соку – він освіжає й тримає баланс між солодким і кислим. Подають такий холодний борщ із цілими вишнями, які відклали на початку. Такий варіант добре підходить для спеки, коли хочеться чогось легкого, холодного й небанального. Він не замінює класичний буряковий борщ, але працює як окрема літня ідея – яскрава, кисло-солодка, з дуже простим складом і незвичною подачею.

