Этот салат как раз из таких. Без дорогих ингредиентов, без долгого стояния у плиты, без сложных соусов. Немного чеснока, паприка, несколько капель лимонного сока – и обычная свекла вдруг превращается в хрустящую закуску, которую легко подать и к картофелю, и к мясу, и просто на куске черного хлеба.

Как приготовить бюджетный салат?

Эта ароматная закуска из свеклы подходит на отлично, а стоит просто копейки, сообщает Алина Пухальская.

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 небольшая свекла;

– 2 – 3 столовые ложки масла;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 0,5 чайной ложки паприки;

– 0,5 чайной ложки копченой паприки или другой паприки по вкусу;

– 1 щепотка соли;

– 1 щепотка сахара;

– 1 – 2 чайные ложки лимонного сока.

Приготовление:

Свеклу очистите и нарежьте очень тонкой соломкой. Это можно сделать ножом, но удобнее воспользоваться теркой для корейской моркови – так кусочки получатся более ровными. Переложите свеклу в миску, присыпьте солью и оставьте на несколько минут, чтобы она пустила сок. Тем временем налейте масло в небольшую сковородку или сотейник, добавьте паприку и прогрейте буквально несколько секунд, чтобы специи раскрыли аромат, но не подгорели. Чеснок очистите, пропустите через чеснокодавку и добавьте к свекле. Полейте все теплым ароматным маслом со специями, добавьте немного сахара и лимонного сока. Хорошо перемешайте салат и сразу подавайте. Он получается хрустящим, пикантным и немного напоминает морковь по-корейски, но с мягким свекольным вкусом.

Как почистить свеклу и не вымазать всю кухню?

Свекла – один из тех овощей, которые все любят в салатах, борщи или запеканках, но не очень хотят чистить, пишет Serious eats. Стоит только взяться за кожуру – и красный сок уже на доске, пальцах, полотенце и, кажется, даже там, где его вообще не должно было быть. На самом деле проблема часто не в самой свекле, а в том, как ее подготовили. Если кожура держится крепко и не хочет отходить, овощ, скорее всего, еще недостаточно мягкий или запекался слишком сухо.

Свекла – универсальный ингредиент / Фото unsplash

Свекле нужна влажная среда: тогда она не просто доходит до готовности, но и легче "отпускает" кожуру. Самый удобный способ – плотно завернуть свеклу в фольгу перед запеканием. Внутри образуется пара, и овощ приготовится равномернее. Другой вариант – запекать ее в накрытой форме, добавив немного воды и масла.

Главный ориентир прост: нож должен входить в свеклу без сопротивления. Если приходится надавливать, лучше дать ей еще немного времени. После запекания свеклу не стоит чистить сразу. Дайте ей остыть хотя бы 15 минут, чтобы ее можно было спокойно держать в руках.

Когда овощ достаточно мягкий, кожура часто снимается почти сама – ее достаточно потереть пальцами. Если где-то она держится крепче, можно слегка подцепить край маленьким ножом или овощечисткой, а дальше снова работать руками. Чтобы не превратить столешницу в красное пятно, не чистите свеклу просто на доске. Лучше поставить большую миску из стекла или металла и работать над ней. Так кожура, сок и мелкие брызги останутся внутри.

Деревянную посуду или светлую керамику лучше не брать – свекольный сок может оставить заметные следы. Есть еще один простой вариант – застелить рабочую поверхность пергаментом. После чистки его можно просто свернуть вместе со шкурками и выбросить. Это особенно удобно, если нужно подготовить не одну свеклу, а сразу несколько.

Руки тоже можно защитить. Самое очевидное решение – тонкие кухонные перчатки. Если их нет, помогут бумажные полотенца: ими можно обернуть свеклу и снимать кожуру, не касаясь овоща голыми пальцами. Обычное тканевое полотенце для этого лучше не использовать, если только оно не предназначено именно для таких "свекольных" дел.

Еще один способ – чистить свеклу под прохладной проточной водой. Вода помогает кожуре легче сходить и сразу смывает сок, поэтому брызг становится значительно меньше. После этого останется только быстро промыть раковину. Смысл этого метода очень прост: свекла должна быть хорошо пропеченной, но не пересушенной, а место для чистки – подготовлено заранее. Тогда овощ легко очищается, кухня остается чистой, а руки не выглядят так, будто вы только что боролись с пакетом краски.

Можно ли приготовить холодный борщ с вишнями?

Из вишен действительно можно сделать холодный борщ – но это будет не тот борщ, который привычно представляют со свеклой, капустой или мясной основой. В рецепте Martha Rose Shulman, который подает NYT Cooking, вишни становятся главным ингредиентом. Именно они дают блюду густой красный цвет, легкую кислинку и тот вид, из-за которого его сравнивают со свекольным борщом.

Этот суп готовят как холодное летнее блюдо / Фото Martha Rose Shulman

Для основы берут вишни, воду, немного сахара, лимонную цедру, лимонный сок, миндальный экстракт и щепотку соли. В рецепте также упоминается веточка душистой герани – это необязательный ингредиент, который добавляет тонкого аромата. В конце к уже охлажденной основе вмешивают натуральный нежирный йогурт. Идея простая, но очень интересная.

Часть вишен откладывают для подачи, а из остальных удаляют косточки, сохраняя сок. Косточки не выбрасывают сразу: их коротко проваривают с водой, сахаром, лимонной цедрой и, по желанию, геранью. Так жидкость набирает больше аромата. Затем ее процеживают и соединяют с вишнями. Далее вишневую основу недолго прогревают, охлаждают и перебивают в блендере.

После этого суп процеживают, чтобы текстура стала более гладкой. Именно на этом этапе добавляют миндальный экстракт, щепотку соли и лимонный сок. Соль здесь не делает блюдо соленым – она лишь подчеркивает вкус ягод и не дает сладости быть плоской. Когда суп полностью остынет, в него вмешивают йогурт. Это делает вкус более мягким и немного кремовым, но не превращает блюдо в десерт.

При необходимости можно добавить еще немного лимонного сока – он освежает и держит баланс между сладким и кислым. Подают такой холодный борщ с целыми вишнями, которые отложили в начале. Такой вариант хорошо подходит для жары, когда хочется чего-то легкого, холодного и небанального. Он не заменяет классический свекольный борщ, но работает как отдельная летняя идея – яркая, кисло-сладкая, с очень простым составом и необычной подачей.

Когда идей немного, всегда можно сделать жульен. И не обычный, а в хрустящей булочке.

Суть блюда заключается в сочетании шампиньонов, курицы и сливок под тертым сыром, запеченных до золотистой корочки. Это идеальное сочетание, которое всегда дарит превосходный вкус.