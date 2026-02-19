Приготовление сухой фасоли обычно растягивается на часы. Однако существует проверенный метод существенно ускорить этот процесс, не теряя качества и нежности продукта, рассказывает портал Southern Living.

Как быстро подготовить сушеную фасоль к приготовлению?

Если у вас нет времени на ночное замачивание, воспользуйтесь термическим способом. Тщательно промойте бобы и удалите все поврежденные зерна или посторонние примеси.

Положите фасоль в кастрюлю с водой, доведите до активного кипения и проварите без крышки всего 1 – 2 минуты.

Питательный и вкусный ингредиент / Фото Freepik

Теперь снимите кастрюлю с плиты. На этом этапе можно добавить щепотку соли, чтобы фасоль лучше пропиталась изнутри. Накройте крышкой и оставьте "отдыхать" на один час.

Обязательно слейте эту воду и еще раз промойте бобы перед основной варкой. Замачивание не только сокращает время пребывания у плиты, но и делает фасоль легче для пищеварения.

Какие есть распространенные ошибки в приготовлении фасоли?

Слишком интенсивный огонь - главный враг. Если варить фасоль при сильном кипении, она быстро растрескается снаружи, но останется сырой внутри, рассказывает Beszamel. Лучше всего – медленное тушение под крышкой на слабом огне.

Варить блюдо в той же воде, где бобы мокли, тоже очень плохая идея. Это добавляет ненужной горечи и неприятного специфического запаха. Только свежая вода гарантирует чистый вкус.

А еще надо не забывать снимать серую пенку, которая появляется в первые минуты приготовления. Тогда бульон останется прозрачным, а вкус фасоли будет деликатным.

Что вкусного приготовить?