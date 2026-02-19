Часто хозяйки беспокоятся, что повторяли все по рецепту, но выпечка не поднялась так, как они ожидали. В чем может быть проблема и как в дальнейшем ее избегать – рассказывает портал Tomathouse.

Как правильно гасить соду?

Многие привыкли гасить соду уксусом непосредственно в ложке, однако такой метод является малоэффективным. Основная часть углекислого газа, который должен был бы делать тесто воздушным, испаряется еще до того, как попадет в смесь. Таким образом, реакция нейтрализации происходит бесполезно, и разрыхляющий потенциал соды теряется.

Ваша выпечка будет идеальной / Фото Pixabay

Правильнее будет добавлять соду к основной массе ингредиентов еще до введения муки, а уже потом поливать ее уксусом и быстро перемешивать. В таком случае газ будет выделяться непосредственно внутри массы, что обеспечит лучший подъем выпечки.

Наиболее профессиональный подход – разделить эти два компонента. То есть соду надо смешать с сухими продуктами, а уксус добавить к жидким составляющим. Реакция начнется только в момент соединения сухой и жидкой частей теста, что гарантирует сохранение пузырьков газа внутри структуры во время выпекания.

Всегда ли нужно гасить соду?

Во многих случаях гасить соду уксусом не нужно. Все зависит от того, на какой основе вы готовите тесто, рассказывает портал Beszamel.

Это касается таких продуктов как кефир, ряженка, лимонная кислота или сметана. Кислоты, что уже содержатся в ингредиентах, вполне достаточно для активации соды, чтобы ваши изделия получились идеально воздушными.

